Соглашение о ценах на бензин не состоялось: нефтяникам грозит наказание

Крупнейшие нефтяные компании, включая «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», не подписали соглашение с правительством РФ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на АЗС и в оптовом звене на уровне начала июня 2018 года, пишет РБК со ссылкой на источники, близких к участникам переговоров в кабинете министров.

Издание отмечает, что подписание должно было состояться до 7 ноября, но на вечер пятницы, 9 ноября, этого сделано не было. Минэнерго и ФАС должны были как раз до 9 ноября внести предложения о системных мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, говорится в протоколе, который был подписан на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака с представителями нефтяных компаний.

«Альтернатива была простая: или будут эти соглашения, или введут запретительные пошлины, то есть ограничительные меры по поставкам на экспорт», – заявил 7 ноября премьер Дмитрий Медведев, после того как подписал постановление правительства, на базе которого должны были быть заключены соглашения с нефтяниками. Кабинет министров теперь имеет право утроить экспортные пошлины на нефтепродукты, что может обойтись компаниям в 420 млрд рублей в год.

Пресс-секретарь крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что она поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов, но не стал объяснять, почему она до сих пор не заключила соглашения с Минэнерго и ФАС. «Компания поддержала предложенное правительством решение. Соответствующие документы подписаны и направлены в правительство», – отметил он. Представители «Лукойла» и «Газпром нефти» также не стали комментировать, почему до сих пор не подписали топливные соглашения.

Меры по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов предполагают, что нефтяные компании заморозят цены на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года, с 1 января 2019 года они могут их повысить не более чем на 1,7% в соответствии с повышением НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля – не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4-4,6% в год).

Уже 1 ноября «Лукойл» сообщил, что «меняет цены реализации продукции мелким оптом в регионах своей ответственности», а «Газпром нефть» заявила о снижении мелкооптовых цен в среднем на 15%. Снижение цен в опте призвано обеспечить АЗС при продаже топлива рентабельность не менее 2,7 тыс. руб. с тонны, или 2 руб. на литр, говорил Козак 31 октября.

В ответ на заявления нефтяников цены на бензин и дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 1 ноября начали снижаться. Однако на следующий день после ноябрьских праздников, 6 ноября, они снова выросли. 9 ноября индекс бензина «Регуляр-92» снизился лишь на 0,64%, «Премиум-95» – на 0,79%, а зимнее дизтопливо – на 0,57%.

Стоит отметить, что на прошлой неделе появились сообщения, что нефтекомпании скрыто повышают цены на топливо по корпоративным картам. Они отменяют скидки для крупных перевозчиков. Те в свою очередь обещают заложить возросшие затраты в стоимость своих услуг, что, по мнению экспертов, обязательно вызовет рост цен на все товары и продукты.

Накануне совещания в правительстве РФ о заморозке цен на автомобильное топливо эксперты высказывали сомнение в действенности предпринимаемых кабинетом министров мер. Гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев на пресс-конференции в Москве отмечал, что попытки правительства РФ «договориться» с представителями нефтяных компаний о сдерживании стоимости топлива выглядят «совершенно нелепо», а Россия в ближайшее время может столкнуться с новым бензиновым кризисом, при котором цены за день могут подскочить в 2-2,5 раза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

Кудрин раскритиковал экономические прогнозы правительства РФ. / Нефть и санкции снова больно ударили по рублю. / Летние путевки в Турцию значительно подорожают. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»