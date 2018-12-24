Проезд в свердловских электричках с нового года подорожает

Региональная энергетическая комиссия утвердила предельные тарифы на проезд в пригородных поездах Свердловской пригородной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление РЭК опубликовано на портале правовой информации. Для ОАО «Свердловская пригородная компания» на 2019 год согласован тариф в размере 3,53 рубля за один пассажирокилометр. В 2018 году действует тариф в 3,39 рубля.

Билет на поездку на расстояние менее 5 км будет стоить 30 рублей (сейчас – 29), на 16-25 км – 60 рублей, 56-65 км – 108 рублей, 96-105 км – 154 рубля, больше 181 км – 198 рублей. Отдельные тарифы установлены за проезд в поездах класса «Ласточка»: от Екатеринбурга до Каменска-Уральского можно будет доехать за 81 рубль, до Нижнего Тагила – за 112 рублей, до Камышлова – за 132 рубля.

Екатеринбург, служба информации

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