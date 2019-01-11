Праздники кончились. Уральцы фиксируют рост цен и готовятся затянуть пояса (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга начали потуже затягивать пояса после новогодних каникул. По словам свердловчан, они уже ощутили рост цен, который прогнозировался в связи с повышением процентной ставки НДС.

Рост цен уже начался

Люди говорят, после праздников уже подорожали многие продукты, в том числе колбаса, сыр, яйца, а также одежда, бытовая техника и бензин. При этом зарплаты остались на прежнем уровне, говорят «Новому Дню» жители Екатеринбурга. «Поэтому будем экономить на продуктах, брать менее качественные. На развлечениях будем экономить, раз продукты подорожали. И лишнее платье теперь не купить», – сетуют люди на улицах.

Подробные комментарии жителей Екатеринбурга – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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