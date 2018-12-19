Инфляцию разгонит НДС: ЦБ дал прогноз по росту цен на товары в 2019 году

Центробанк России опубликовал доклад «О денежно-кредитной политике», в котором даются прогнозы по росту цен в наступающем году. В целом, по подсчетам регулятора, инфляция в 2019 году ускорится с 4 до 5-5,5% на фоне роста ставки налога на добавленную стоимость и повышения акцизов на некоторые категории товаров.

По прогнозам Банка России, в следующем году вырастут цены на бензин и сигареты в пределах 4,6%, автомобили подорожают на 0,2%, пишут «Известия». Это верхние оценки возможного вклада акцизов в рост цен. Стоимость алкоголя вырастет на 0,9%, при этом налог на алкогольную продукцию не изменится, рост будет обусловлен требованиями ВТО, которые предполагают отмену льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское.

Подстегнет цены и увеличение ставки НДС с 18% до 20%. Примечательно, что подорожают и продукты, для которых сохранится льготный НДС, однако из-за роста стоимости автомобильного топлива увеличатся затраты на транспортировку, а это в свою очередь внесет вклад в повышение цен на продовольствие.

По словам аналитиков, основной удар в следующем году придется на товары, в стоимости которых высокая доля расходов на транспорт сочетается с ростом НДС. В частности, речь идет об одежде, обуви, бытовой технике и электронике. Такая продукция может подорожать на 3-5% за счет НДС и еще на 1-2% из-за бензина, прогнозирует вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Уже сейчас половина компаний, занятых в строительстве, транспорте и торговле, заявили, что планируют увеличить отпускные цены на 2-8%. Аналитики не исключают самый настоящий инфляционный шок, особенно в таких монополизированных отраслях, как железнодорожные перевозки и метро.

В ЦБ также отметили, что инфляция может выйти за пределы 4% и увеличиться до 5-5,5%, а на пике и до 6%. Основной прирост придется на I квартал из-за роста акцизов и НДС, впрочем, в дальнейшем показатель планово пойдет на спад.

Как ранее сообщал «Новый День», перевозчики и ритейлеры выступили с предупреждением в адрес правительства о том, что дорожающий бензин может обернуться ростом цен на продукты. В письме, направленном премьеру Дмитрию Медведеву, они указывают, что затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. Отмена скидок для корпоративных клиентов со стороны нефтяников уже стала причиной увеличения расходов транспортных компаний на бензин и дизель почти на треть. По прогнозам экспертов, в результате стоимость услуг перевозчиков может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары.

Как показали опросы социологов, большая часть жителей России прогнозируют, что автомобильное топливо продолжит дорожать, несмотря на договоренности правительства с нефтяными компаниями. При этом влияние роста цен на бензин на повседневную жизнь ощущают как автовладельцы, так и граждане без личного транспорта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.18

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