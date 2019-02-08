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NewDayNews.ru

Пятница, 8 февраля 2019, 14:40 мск

Новости Финансы

Банк России принял решение по ключевой ставке

Банк России в ходе сегодняшнего заседания, 8 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В официальном сообщении регулятор отмечает, что будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность ее повышения в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учётом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Как писал «Новый День», 14 декабря ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до 7,75%. Такое решение топ-менеджмент регулятора назвал упреждающим, чтобы ограничить инфляционные риски. Кроме того, регулятор объявил о возобновлении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15 января.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.19

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