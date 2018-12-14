ЦБ изменил ключевую ставку

Банк России в ходе очередного заседания принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых, сообщает регулятор. Это уже второе повышение ставки в 2018 году – впервые с 2014 года регулятор повысил ставку в сентябре, так же – на 0,25 п.п.

«Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, ЦБ остановил покупку валюты минувшей осенью, когда рубль резко подешевел. Ранее в 2018 году ЦБ дважды снижал ключевую ставку. Первый раз – в феврале, второй – в марте. Шаг снижения составлял по 0,25 п.п.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.18

Ямал может поссориться с Тюменью из-за аэропорта Рощино. / Тюменские депутаты хотят утвердить перечень законных причин бедности. / Кадыров упрекнул Москву в урезании дотаций Чечне и попросил ему не мешать. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»