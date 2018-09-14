Кредиты снова подорожают: Банк России повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25% – до 7,50% годовых. Регулятор пояснил, что в настоящее время существенно усилились проинфляционные риски, в том числе связанные с повышением налога на добавленную стоимость с 2019 года и снижением курса рубля.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция может подняться до 5-5,5% по итогам 2019 года. «Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», – говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор обратил внимание, что инфляционные ожидания населения и предприятий «несколько повысились на фоне курсовой волатильности». Согласно данным мониторинга Банка России, часть предприятий могут отразить в ценах планируемое повышение НДС уже в конце 2018 года.

При этом, по версии регулятора, основные риски связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финансовые рынки. «Дальнейший рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к сохранению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания», – говорится в сообщении.

В ЦБ также отметили, что под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия несколько ужесточились. «Существенно выросли доходности ОФЗ. Началось повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления», – считает Банк России.

Регулятор обещает оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября.

Стоит отметить, что, по оценке ряда экспертов, ЦБ таким образом пытается удержать курс рубля от дальнейшего обвала, который переживает отечественная валюта с середины августа. Однако в этом случае о развитии отечественной экономики можно будет опять забыть.

В частности, на этой неделе помощник президента РФ Сергей Глазьев, комментируя ранее возможное повышение ключевой ставки, сказал, что «если это произойдет, то будут похоронены все инвестиционные ожидания».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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