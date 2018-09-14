Рубль пошел в рост после повышения ключевой ставки. Это ненадолго, считает эксперт

Доллар и евро резко подешевели на Московской бирже после того, как Центробанк России объявил о повышении ключевой ставки на 0,25% – до 7,5% годовых, что стало неожиданностью для рынка. Американская валюта упала ниже 68 рублей, евро – ниже 79 рублей.

По состоянию на 14:03 мск, доллар торговался на Московской бирже на отметке 67,47 рубля против 68,36 рубля на 13:29 мск – до обнародования решения ЦБ. Курс евро к этому времени составлял 78,96 рубля, что на 1,09 рубля ниже показателя на 13:27 мск.

Спустя час с небольшим доллар подрос до 67,71 рубля, евро – до 79,13 рубля.

Как сообщал «Новый День», Банк России, поднимая ключевую ставку, пытается предотвратить дальнейший обвал рубля, который переживает российская валюта с середины августа, полагают некоторые эксперты, указывая, что в этом случае о развитии экономики России можно будет опять забыть. «Критики решения ЦБР полагают, что данное решение в долгосрочном плане замедлит деловую активность в России, что в итоге приведет к ослаблению рубля. И в их словах однозначно есть доля истины», – прокомментировал ситуацию аналитик «Альпари» Александр Разуваев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.18

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