Каждый пятый пенсионер в России задолжал банкам Средний размер кредита у граждан старше 60 лет превысил 100 тысяч рублей

В России растет число пенсионеров, которые взяли кредит в банке. Чаще всего пожилые граждане берут деньги, чтобы помочь детям. На погашение займов люди в возрасте старше 60 лет тратят не менее четверти заявленных доходов. Банки считают старшее поколение дисциплинированными плательщиками и готовы и дальше закредитовывать пенсионеров.

По данным Объединенного кредитного бюро, в России 8,3 млн граждан старше 60 лет имеют хотя бы один кредит. Всего в стране около 42,3 млн пенсионеров, это значит, что у каждого пятого из них есть хотя бы одна ссуда, пишут «Известия». Банки все больше доверяют старшему поколению, так доля отказов в займе клиентам этой категории уменьшилась на 6,5%.

Чаще всего пенсионеры берут потребительные кредиты, пользуются популярностью у них и кредитные карты. В основном речь идет о небольших размерах займов. В среднем один пенсионер должен банку 107,2 тысячи рублей – это на 8% больше, чем в прошлом году.

По словам банкиров, граждане старше 60 лет чаще всего берут кредиты для своих детей, которые не могут обратиться за ссудой из-за недостаточного дохода или из-за плохой кредитной истории. Бывает и так, что дети тратят деньги, а пенсионер остается с непосильной долговой нагрузкой. Впрочем, такие случаи единичны и не носят массового характера.

Банки хорошо относятся к пенсионерам, у них есть стабильный, пусть и невысокий доход. При этом многие люди по выходу на заслуженный отдых продолжают подрабатывать, или получают дополнительные деньги от сдачи в аренду жилья. Так по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), заявленный доход граждан старше 60 лет в среднем составляет 27,8 тысячи рублей в месяц. Ежемесячный платеж по кредиту у пенсионера в среднем составляет 7,5 тысячи рублей. То есть на обслуживание долга уходит почти четверть всех заявленных доходов.

В то же время эксперты видят несколько проблем, которые являются следствием закредитованности пенсионеров. Так они зачастую занимают под залог недвижимости и абсолютно беззащитны перед коллекторами, а увеличение отказов в банках может привести к тому, что они пойдут в микрофинансовые организации, из-за чего долговая нагрузка на старшее поколение возрастет еще больше.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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