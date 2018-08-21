Банки нацелились на пожилых: пенсионеры задолжали по кредитам почти триллион рублей

В России быстрыми темпами растет кредитование людей пенсионного возраста. В настоящее время каждый пятый пенсионер имеет долг перед банком, а общая сумма займов, выданных гражданам старше 60 лет, достигла 886 млрд рублей. Эксперты полагают, что банки ведут целенаправленную политику по закредитовыванию пенсионеров.

По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас 8,26 млн россиян на пенсии имеют не закрытый кредит. При этом кредитование пожилых людей в стране растет рекордными темпами, превышающими показатели всех остальных категорий населения, пишет Finanz.ru.

Так за первые шесть месяцев 2018 года банки выдали заемщикам старше 60 лет 1,91 млн новых кредитов на общую сумму 212,75 млрд рублей. Число одобренных займов выросло на 11%, а сумма выдачи увеличилась на 45%.

Банки активно раздают пенсионерам и кредитные карты, за тот же период пожилые заемщики получили 597 тысяч штук «пластика» на сумму 36,38 млрд рублей, а лимиты по ним выросли почти в три раза.

Наиболее популярным банковским продуктом среди людей пенсионного возраста остаются кредиты наличными, таких было выдано 1,14 млн на общую сумму 146,15 млрд рублей.

Не отстает и ипотека. Число займов на жилье, взятых россиянами старше 60 лет, увеличилось на 68%, было выдано 14,48 тысячи кредитов на покупку недвижимости на общую сумму 20,64 млрд рублей.

По мнению экспертов, такая статистика говорит о том, что кредитование пенсионеров превращается в целенаправленную политику банков. Эта группа населения – удобная категория клиентов. У них есть постоянный предсказуемый доход, а также информативная кредитная история.

В свою очередь социологи ВЦИОМ по результатам опроса сообщили, что у 57% россиян в семье есть хотя бы один непогашенный кредит, а каждый четвертый оплачивает свой заем за счет пенсий по старости, инвалидности, а также различных пособий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.18

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