Каждая российская семья в среднем должна банкам более 230 тысяч рублей

В России растет уровень закредитованности физлиц. Как подсчитали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), средняя семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тысячи рублей. При этом доля «просрочки» остается пока довольно низкой из-за высокого уровня рефинансирования.

Основываясь на данных Банка России и Росстата, аналитики пришли к выводу, что уровень закредитованности домохозяйств увеличился за год с 21 до 24%. Объем задолженности физических лиц перед банками вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 трлн рублей. Отмечается, что прирост почти в три раза выше, чем за тот же период 2017 года.

В то же время доля просроченных долгов несколько снизилась. Но эксперты не считают это хорошим признаком. Дело в том, что россияне, опасаясь штрафов за просрочку, предпочитают перекредитовываться.

«Низкий уровень просроченной задолженности, который сегодня показывает статистика Банка России, – это технический показатель, потому что граждане де-юре избегают «просрочки» через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой «просрочки», переуступая право требования коллекторским агентствам», – отметили в ОНФ.

Растет и сумма долгов физлиц, которая заявлена банками к взысканию через Федеральную службу судебных приставов. Согласно данным, опубликованным ФССП, на днях она превысила 2 трлн рублей.

По объему выдачи лидируют кредиты наличными. На втором месте – ипотека. Замыкают тройку лидеров кредитные карты. В пересчете на каждую российскую семью объем кредитной задолженности составил 234,6 тысячи рублей, что на 19% выше, чем годом ранее.

Среди регионов наибольший показатель закредитованности зафиксирован в Калмыкии – 51%, затем идет Тува – 49%, Чувашия – 39%, Иркутская область – 38% и Ханты-Мансийский автономный округ – 38%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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