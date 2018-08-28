Приближается новый глобальный кризис: США готовят миру очередную «финансовую бомбу»

Американское рейтинговое агентство Moody's Analytics заявило о том, что из-за недальновидной финансовой политики США и рисковых долгов в $2,7 трлн, мир снова движется к повторению экономического кризиса, по сценарию десятилетней давности, когда лопнул американский ипотечный пузырь. Соответствующие выводы опубликованы в обзоре главного экономиста компании Марка Зэнди.

Эксперт, в частности, обратил внимание, что сейчас американский «бизнес-цикл вошел в фазу бума». «Это период, который обычно предшествует концу цикла, как раз перед рецессией. Он характеризуется устойчивым экономическим ростом, ужесточением денежно-кредитной политики и более высоких процентных ставок. Еще одной особенностью фазы бума бизнес-цикла является чрезмерное принятие риска в финансовой системе», – отмечает Зэнди.

Он напомнил, что последний глобальный экономический кризис был спровоцирован закредитованностью американской экономики, в том числе через ипотечное кредитование, а в начале 2000-х годов причиной кризиса стали интернет-акции, которые переполнили фондовый рынок.

Сейчас, по его оценке, главную угрозу для финансовой стабильности США и всего мира представляют leveraged loans –займы, которые выдаются уже и без того сильно закредитованным нефинансовым бизнесам под плавающую процентную ставку.

По оценке Moody's, объем рисковых займов уже достиг рекордных $1,4 трлн, а в сумме с «мусорными» корпоративными облигациями рисковый долг составляет примерно $2,7 трлн. «Обратите внимание на то, что долги по ипотечным кредитам subprime были близки к $3 трлн на своем пике перед финансовым кризисом (2008 года). Хотя существуют значительные различия между кредитами с заемным кредитом и субстандартным ипотечным кредитованием сходство выглядит жутким», – подчеркнул экономист.

Напомним, последний мировой экономический кризис начался после событий в США в 2008 году. Он был вызван коллапсом ипотечного кредитования, который привёл к резко обозначившемуся в сентябре 2008 года кризису ликвидности банков, прекративших выдачу кредитов. Тогда сразу несколько финансовых институтов, связанных с ипотечным рынком, таких как инвестиционный банк Lehman Brothers, ипотечные компании Fannie Mae, Freddie Mac и AIG потерпели крах.

В 2009 году мировой ВВП впервые со времён Второй мировой войны показал отрицательную динамику. По некоторым оценкам, кризис не был преодолён окончательно вплоть до 2015 года.

В результате кризиса мировая торговля сократилась более чем на 10%. По оценкам экспертов, объёмы торговли удалось восстановить только к 2011 году, но достигнуть докризисных темпов роста так и не удалось.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.08.18

Telegram продолжит сопротивление российским спецслужбам. / Минобороны обрастает долгами. / Кризиса «нет»: треть предприятий в России работают с убытками. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»