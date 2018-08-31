В России начала дорожать ипотека

Средняя ипотечная ставка в России в июле впервые выросла с начала года и составила 9,57%, следует из данных Центробанка России.

Минимального значения с января 2018 года ставка достигла в июне, снизившись до 9,48% с 9,56% в мае. Стоит отметить, что ставка по ипотеке в апреле составляла 9,57%, в марте – 9,64%, в феврале – 9,75%, в январе – 9,85%.

По данным Банка России, в январе-июле 2018-го банки выдали гражданам более 785 тыс. кредитов на покупку жилья на сумму свыше 1,5 трлн рублей. При этом только в июле банковские организации оформили 122 тыс. рублевых кредитов на сумму 246 млрд рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 44 и 59% соответственно.

Добавим, что совокупная задолженность по ипотечным кредитам по состоянию на 1 августа составила 5,9 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24%.

Ранее эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» спрогнозировали рост ставок по ипотеке в России осенью 2018 года из-за возможного введения США санкций в отношении российских банков и госдолга РФ.

В то же время аналитики Российской гильдии риэлторов (РГР) предрекли возникновение в России ипотечного кризиса подобного тому, что разразился в США в 2008 году. Они отмечают, что негативное влияние на рынок оказывают падающие реальные доходы граждан и жилищные кредиты, которые банки стараются сделать еще более доступными, несмотря на растущие риски невозврата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.08.18

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