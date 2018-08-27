Риэлторы предрекли ипотечный кризис в России

В России может развиться ипотечный кризис подобный тому, что разразился в США в 2008 году. Негативное влияние на рынок оказывают падающие реальные доходы граждан и жилищные кредиты, которые банки стараются сделать еще более доступными, несмотря на растущие риски невозврата.

Аналитики Российской гильдии риэлторов (РГР) рассмотрели макроэкономические показатели по итогам первого полугодия 2018 года и пришли к выводу, что в России может развиться критическая ситуация с ипотечными кредитами, пишет РБК. Так доходы россиян выросли лишь формально – на 0,2% в июне, на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте.

В то же время Центробанк отмечает рекордный рост ипотечного рынка. С начала года объем предоставленных жилищных кредитов (ИЖК) вырос на 69%. По состоянию на 1 июля 2018 года банки выдали заемщикам 663,3 тысячи займов на жилье общим объемом 1,3 трлн рублей. При этом ставка по ипотеке уменьшилась с 11,5% до 9,6%, а срок кредитования увеличился с 15,5 года до 15,9.

Новостройки остаются более востребованными, чем вторичная недвижимость, а потому новое жилье будет быстрее расти в цене, уверены аналитики. «Приобретение недвижимости становится не по карману не только рабочим и служащим, но и менеджерам среднего звена. А ведь эти категории населения – основные потребители массовой жилищной застройки. Дальнейшее снижение процентной ставки по ипотеке в таких условиях может привести к финансовому кризису, сходному с американским ипотечным кризисом 2008 года», – отмечаются специалисты РГР.

Кризис невозврата в США был связан с тем, что банки делали жилищные кредиты все более доступными, предлагая взять долгосрочный заем без первого взноса и подтверждения дохода. В результате стоимость американской недвижимости резко упала, а специализирующиеся на ипотеке организации были вынуждены уволить множество работников.

Ипотечный кризис в США породил глобальные экономические проблемы, мировые показатели рухнули. Примечательно, что до сегодняшнего дня не удалось преодолеть последствия того финансового кризиса, они до сих пор отражаются во многих государствах мира.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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