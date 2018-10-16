Национальное бюро кредитных историй: ипотека в России стала менее доступной

Кредиты для покупки жилья в России стали менее доступны. К такому выводу пришли в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам исследования рынка за последние полгода. Теперь доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей в месяц, чтобы обслуживать ипотеку.

По данным НБКИ, с марта по сентябрь 2018 года размер семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, вырос на 8,7%. После снижения в конце 2017 – начале 2018 года показатель доступности ипотеки для граждан немного ухудшился, вернувшись на уровень середины прошлого года: на 1 августа 2017 года этот показатель составлял 69,5 тысячи рублей, говорится в исследовании.

«По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке», – отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, банки сократили минимальный размер первого взноса, также снизились процентные ставки по ипотеке. При этом тело долга увеличилось, соответственно, выросли и ежемесячные платежи.

Самая дорогая ипотека – в столице, где для комфортного обслуживания ипотеки семья должна иметь доход в 135,9 тысячи рублей. Затем идет Московская область (101,4 тысячи рублей). Замыкает тройку регионов с самой дорогой ипотекой Ямало-Ненецкий автономный округ – 86,7 тысячи рублей.

Наиболее доступны ипотечные кредиты жителям Кировской (45,4 тысячи рублей), Вологодской (45,8 тысячи рублей) и Челябинской (46,6 тысячи рублей) областей, а также Алтайского края (47,8 тысячи рублей) и Оренбургской области (51,3 тысячи рублей).

В начале октября ЦБ РФ увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным регулятора, на такие займы приходится более 40% выдач. Решение Банка России должно сделать невыгодным для банков выдачу жилищных займов с небольшим первым взносом.

Тем не менее, глава ЦБ Эльвира Набиуллина придерживается мнения, что меры регулятора по удержанию инфляции, в том числе за счет повышения ключевой ставки, позволят и дальше снижать ставки по ипотечным кредитам. Напомним, в сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,5% годовых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.18

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