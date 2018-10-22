Ипотека продолжает дорожать: новые процентные ставки ввел Сбербанк

Сбербанк с 22 октября повысил ставки по ипотечным кредитам, следует из данных на сайте кредитной организации. Стоимость займов выросла на 04-06%.

Изменения коснулись нескольких направлений. Так, минимальная ставка по кредиту на новостройки выросла с 7,1% до 7,5%. По такой ставке выдаются ипотечные кредиты сроком до 7 лет включительно по программе субсидирования партнеров-застройщиков. Базовая ставка ипотеки на строящееся жилье выросла до 9,5%.

Ипотечные ставки на готовые квартиры увеличились до 9,7-10,1%. Рефинансирование ипотеки для клиентов других банков обойдется дороже на 0,4%: ставки составят 9,9-11,9%.

Напомним, 15 октября Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам – на 1-2%, до 12,9% для зарплатных клиентов и пенсионеров, до 13,9% – для остальных заемщиков, объяснив решение ростом ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальные ставки сохранились на прежнем уровне – 19,9%. Также выросли ставки рефинансирования потребительских кредитов с 11,5-12,5% до 12,9-13,9%.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября ставки по ипотечным кредитам подняла госкомпания «Дом.РФ». В среднем ипотека подорожала на 1%. С 27 сентября деньги на покупку недвижимости можно взять под 10-10,25%. Ранее ставка была на уровне 9-9,25%. Кредит на квартиру в новостройке обойдется в 9,25-9,5%.

Напомним, 14 сентября Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25% – до 7,50% годовых. Регулятор пояснил, что в настоящее время существенно усилились проинфляционные риски, в том числе связанные с повышением налога на добавленную стоимость с 2019 года и снижением курса рубля. Однако ипотечные ставки начали расти задолго до этого. По данным ЦБ, впервые с начала года жилищные кредиты подорожали в июле.

Эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» ранее спрогнозировали рост ставок по ипотеке в России осенью 2018 года из-за возможного введения США санкций в отношении российских банков и госдолга РФ.

В то же время аналитики Российской гильдии риэлторов (РГР) предсказали возникновение в России ипотечного кризиса подобного тому, что разразился в США в 2008 году. Они отмечают, что негативное влияние на рынок оказывают падающие реальные доходы граждан и жилищные кредиты, которые банки стараются сделать еще более доступными, несмотря на растущие риски невозврата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.18

Приставы начали сносить загадочную полусферу на городском пруду Екатеринбурга (ФОТО). / Для России запланирована новая катастрофа. / «Абсолютное безобразие»: замминистра строительства и ЖКХ РФ отчитали в Госдуме – как школьника. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»