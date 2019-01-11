Крупнейшие российские банки поднимают ставки по ипотеке

Крупнейшие банки России – ВТБ и Сбербанк – повышают ставки по ипотеке после того, как Банк России в декабре в очередной раз поднял ключевую ставку.

ВТБ увеличил ставки по стандартным жилищным кредитам с 1 января на 0,6%. Отныне в рамках стандартных ипотечных программ ставка начинается от 10,1% при наличии комплексного страхования, сообщает пресс-служба кредитной организации. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ставка дополнительно поднимется на 0,5%. Надбавка не будет действовать для кредитов, выданных с использованием средств материнского капитала, и в рамках программы «Военная ипотека». При этом условия по одобренным до 1 января 2019 года заявкам остаются прежними.

Собирается поднять ипотечную ставку с 14 января и Сбербанк, сообщают «Ведомости» со ссылкой на менеджера в отделении банка на юго-востоке Москвы. По данным издания, ставки поднимутся на 1% – как на новостройки, так и на готовое жилье, для кредитов с первоначальным взносом менее 20% надбавка к ставке составит 0,2%. В то же время РИА «Новости» со ссылкой на источник в банке сообщает, что в среднем ипотечные ставки увеличатся на 1-1,5% с 15 января.

Напомним, что в октябре 2018 года Сбербанк уже повышал ставку по ипотеке – на 0,4%. В настоящее время базовая ставка на покупку строящегося жилья составляет 9,5% годовых, на покупку готового жилья – 9,7-10,1%.

Добавим, что увеличить ставки по кредитам на покупку недвижимости планирует и Газпромбанк, сообщает РБК со ссылкой на представителя финансовой организации. Однако, по его словам, насколько подорожают кредиты – пока неизвестно, поскольку этот вопрос еще рассматривается.

В конце сентября ставки по ипотечным кредитам подняла госкомпания «Дом.РФ». В среднем ипотека подорожала на 1%. С 27 сентября деньги на покупку недвижимости можно взять под 10-10,25%. Ранее ставка была на уровне 9-9,25%. Кредит на квартиру в новостройке обойдется в 9,25-9,5%.

Напомним, 14 декабря 2018 года Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых. Это стало вторым повышением ставки в прошлом году – впервые с 2014 года регулятор повысил ставку в сентябре, так же – на 0,25 п.п.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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