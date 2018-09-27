Госкомпания «Дом.РФ» подняла ставки по ипотечным кредитам

Учрежденная Росимуществом компания «Дом.РФ» подняла ставки по кредитам на покупку готового жилья. В среднем ипотека подорожала на 1%.

В АО «Дом.РФ», которое прежде называлось Агентство ипотечного жилищного кредитования, подкорректировали ставки по ипотечным кредитам, пишет РБК. С 27 сентября деньги на покупку недвижимости можно взять под 10% – 10,25% годовых. Ранее ставка была на уровне 9% – 9,25%. Кредит на квартиру в новостройке обойдется 9,25% – 9,5% годовых, на объекты Urban Group – 9,75% – 11%.

Напомним, 14 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% – до 7,50% годовых. Регулятор пояснил, что в настоящее время существенно усилились проинфляционные риски, в том числе связанные с повышением налога на добавленную стоимость с 2019 года и снижением курса рубля. Однако ипотечные ставки начали расти задолго до этого. По данным Центробанка, впервые с начала года жилищные кредиты подорожали в июле.

Эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» ранее спрогнозировали рост ставок по ипотеке в России осенью 2018 года из-за возможного введения США санкций в отношении российских банков и госдолга РФ.

В то же время аналитики Российской гильдии риэлторов (РГР) предрекли возникновение в России ипотечного кризиса подобного тому, что разразился в США в 2008 году. Они отмечают, что негативное влияние на рынок оказывают падающие реальные доходы граждан и жилищные кредиты, которые банки стараются сделать еще более доступными, несмотря на растущие риски невозврата.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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