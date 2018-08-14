Санкции США ударят по ипотеке в России: ставки пойдут в рост

Ставки по ипотеке в России могут повыситься осенью 2018 года из-за возможного введения США санкций в отношении российских банков и госдолга РФ. С таким прогнозом выступили эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».

По их оценке, вышеупомянутые ограничения – самые опасные для российской экономики. Аналитики напомнили, что на новостях о готовящихся американскими сенаторами новых жестких мерах против России произошли обвал рубля и распродажа российских ценных бумаг.

По мнению экспертов, изменение уровня доходности государственных облигаций приведет к росту ключевой ставки Центробанка и, как следствие, к увеличению процентных ставок по кредитам населению, в том числе, по ипотеке. Аналитики допустили, что в случае введения санкций против российского госдолга ставки по ипотеке пойдут в рост уже этой осенью.

По данным «ДОМ.РФ», летом текущего года в среднем ипотечная ставка в России снизилась до 9,56%, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.08.18

Эксперты оценили предложение Балакина построить в Москве новые небоскребы. / Июльский «синдром»: в разгар сезона в Ялте упали цены на жилье. / Власти обманули челябинцев: уплотнительную застройку в «Парковом 2» останавливать не собираются (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»