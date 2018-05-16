Давление санкций: ставка по ипотеке в РФ перестала снижаться

В России в первом квартале 2018 года приостановилось снижение ипотечных ставок, отмечавшееся на протяжении последних двух лет, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Из него следует, что по итогам первого квартала полная стоимость кредита (ПСК) снизилась лишь на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и «была стабильна весь период без какого-либо выраженного тренда». Однако, на протяжении предыдущих периодов эксперты отмечали «ярко выраженный тренд на снижение ПСК внутри кварталов», передает РИА «Новости».

Подобная ситуация связана с ожиданием рынком новых американских санкций в отношении России и приостановлением снижения ключевой ставки Центробанка РФ, которую принимают во внимание финансовые организации при установлении процентных ставок по кредитам.

«В первом квартале банки уже ожидали того, что вследствие давления внешних санкций будет приостановлено дальнейшее снижение ключевой ставки, на которую ориентируются банки. Вследствие этого банки не стали дальше снижать ставки по ипотеке вслед за двумя шагами по снижению ключевой ставки», – уточнили авторы исследования.

Эксперты также сообщили, что объем выдачи ипотечных кредитов в первом квартале текущего года более чем на половину превысил показатель аналогичного периода прошлого года и составил более 230 млрд рублей. Однако по сравнению с четвертым кварталом прошлого года объемы выдачи ипотеки снизились на 19%.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что ставка по ипотеке необходимо снижать до 7-8%, отметив, что в декабре 2017 года средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%.

Из подписанного на прошлой неделе нового майского указа главы государства следует, что ипотечные ставки, по расчету властей, упадут ниже 8% к 2024 году при росте объемов строительства жилья в 1,5 раза, до 120 млн кв. м в год. Отметим, что в первом квартале 2018 года средняя ставка рублевой ипотеки составила 9,73%, следует из данных «Дом.рф» (ранее – АИЖК).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.18

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