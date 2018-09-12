Сбербанк отказался от рефинансирования ипотеки своих клиентов

Сбербанк России закрыл программу рефинансирования ипотечных кредитов своих клиентов. При этом заявки на рефинансирование займов других банков принимаются. Глава Сбербанка Герман Греф не исключает, что вскоре ставки по кредитам для физлиц могут вырасти.

В настоящее время рассмотрение обращений клиентов Сбербанка на снижение процентных ставок по ипотечным займам не производится, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка. «Рефинансирование возможно только кредитов сторонних банков», – отметил специалист в чат-поддержке.

В колл-центре рассказали, что остается возможность рефинансировать кредит, взятый в Сбербанке, по ставке до снятия обременения в размере 11,5%.

«Снижение ставок рассматривалось в индивидуальном порядке в соответствии с программой снижения процентных ставок по ипотечным кредитам. Действие программы завершено, если мы примем решение о запуске новой, то объявим об этом дополнительно», – уточнили в пресс-службе банка, добавив, что заявления о рефинансировании, поданные до 10 сентября, будут рассмотрены до 30 сентября.

Тем временем, глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что не исключает повышения ставок по кредитам для физических лиц.

«Пока смотрим, но ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть, – сказал топ-менеджер. – Надеемся, это временная история, и рынок успокоится, уляжется, и ставки пойдут вниз. Пока тренд наверх, видите, как ставки выросли. Посмотрим, как будет развиваться ситуация».

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о появлении ряда факторов в пользу повышения ключевой ставки, однако решение остается за советом директоров регулятора. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России состоится 14 сентября. На последнем заседании 27 июля было принято решение оставить ключевую ставку без изменений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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