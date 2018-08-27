ЦБ поддержал санкции против России: играет на обвал рубля и рост инфляции

К обвалу российской национальной валюты причастны не только финансовые спекулянты, отреагировавшие на новые американские санкции, но и Банк России, который по поручению министерства финансов РФ обваливает курс рубля. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.

«В случившемся на днях падении курса рубля активно поучаствовали не только игроки фондового рынка, но и сам Банк России. Центробанк, который на падающем рынке продавал рубли (то есть играл на дальнейшее понижение курса), вообще-то продемонстрировал вопиющее поведение», – отметил он в комментарии в Facebook.

В то же время бизнес-омбудсмен уточнил, что, если разобраться, ничего неожиданного в этих действиях финансовых властей нет. «ЦБ это делал по поручению Минфина, а Минфину низкий курс в экспортносырьевой экономике выгоден. Чем дешевле рубль, тем больше ты их получишь за один полученный от экспорта доллар. А значит, в бюджете больше рублей, легче выполнять обязательства», – констатировал Титов.

При этом он добавил, что «лучше ли от этого стране и населению – вопрос риторический». «Но и для бизнеса (прежде всего производственного, ориентированного на внутренний рынок) падение курса рубля – это удавка. Спрос падает, падает и производство. Но главное – растет инфляция. И теперь ЦБ, который сам же своими действиями ее подогревает, продавая рубли, готовится увеличивать ключевую ставку. А значит, будут расти и ставки по коммерческим кредитам», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

«Вот такой у нас честный ЦБ. Постоянно вешая нам лапшу на уши о том, что ставка – это производная от инфляции, сам же эту инфляцию разгоняет», – заключил Титов.

Как сообщал «Новый День», в последние дни накануне введения новых антироссийских санкций США рубль значительно слабел. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, составляет 67,7911 рубля, евро – 78,4072. Как отмечают финансовые аналитики, рубль по-прежнему остается под давлением. Согласно их оценкам, доллар может преодолеть отметку в 70 рублей уже в сентябре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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