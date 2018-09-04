ЦБ допустил повышение ключевой ставки

Банк России свидетельствует о появлении ряда факторов в пользу повышения ключевой ставки, однако решение остается за советом директоров регулятора. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что на сегодняшний день «немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки».

«Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки. Появились некоторые факторы, которые позволяют вынести и вопрос о возможном повышении ставки», – сказала она, отвечая на вопрос о решении совета директоров ЦБ на ближайшем заседании.

По словам Набиуллиной, инфляция возвращается к целевому значению в 4% быстрее, чем ожидал регулятор, в том числе из-за курсовой разницы. «Инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше. Прежде всего из-за внешних факторов, курсовой динамики. Чуть подросли инфляционные ожидания, совсем незначительно, тоже будем это учитывать», – заявила она, отметив, что Банк России будет учитывать повышенную волатильность на финансовых рынках и другие риски при принятии решения о ключевой ставке на сентябрьском заседании совета директоров.

«Мы видим на финансовых рынках повышенную волатильность, и не только в России. Мы будем оценивать все риски. Есть изменения на внешних рынках, внешние факторы, это будет обсуждаться при принятии решения (о ключевой ставке – прим. ред.)», – сказала Набиуллина.

По ее словам, волатильность связана с ожиданиями иностранных инвесторов нормализации монетарной политики в ряде развитых стран, а также с рядом проблем в странах с формирующимися рынками. Это приводит к тому, что иностранные инвесторы переоценивают риски, отметила Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. На последнем заседании 27 июля совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений, напоминает «Прайм».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.09.18

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