Россиянам хотят законодательно запретить занимать у банков слишком много

В Госдуме предложили ограничить кредитную нагрузку россиян. Депутаты хотят запретить гражданам занимать у банков и микрофинансовых организаций столько, чтобы на погашение уходило больше половины совокупного дохода. Эксперты считают, что подобные меры могут спровоцировать рост рынка «черных кредиторов».

Разработкой законопроекта, который ограничит долговую нагрузку на россиян, занимается комитет ГД по финансовому рынку, пишут «Известия». В частности, поправки внесут в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях».

Согласно инициативе на погашение ежемесячного платежа, процентов и пени семья сможет тратить не более 50% совокупных доходов. По словам авторов идеи, планку устанавливали, основываясь на мировой практике. Так, например, в Литве максимальная долговая нагрузка ограничена 40% от дохода, в Канаде – 42%, но только для кредитов на жилье, в Израиле – 50%.

Банк России уже работает над механизмом регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки. В ЦБ уточнили, что это делается для того, чтобы банки наращивали качественный кредитный портфель, который не будет приводить к избыточной закредитованности россиян.

За последние три года в России сократилось количество граждан, которые отдают на погашение займов половину своего дохода. Также снижается доля заемщиков с экстремальными долгами. Однако это произошло по большей части за счет ипотечных кредитов, тогда как в сегменте необеспеченных займов доля клиентов с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной, отметили в Центробанке.

По словам экспертов, в настоящее время в среднем россияне на выплату кредита 40% дохода, что входит в пределы комфортного уровня нагрузки. 50% представители банковского сектора считают приемлемым. Когда семья отдает до половины совокупного дохода на уплату процентов по кредитам и займам, она находится в финансовом и психологическом равновесии.

В Ассоциации российских банков указали на риски, которые возникают с введением ограничения долговой нагрузки. Если гражданин не сможет получить в банке или МФО новый кредит, он с большой долей вероятности обратится к «черным кредиторам».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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