Число россиян с безнадежными долгами выросло в два раза

В России с 2014 года вдвое увеличилось число клиентов банков, долги которых признаны безнадежными. Главную причину эксперты видят в агрессивной политике банков по наращиванию кредитных портфелей, а также падении реальных доходов населения.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), четыре года назад доля клиентов с безнадежной просрочкой составляла 6,8% (3,09 млн человек). В первые шесть месяцев 2018 года показатель увеличился до 12,1% (6,7 млн человек), пишут «Известия».

Безнадежным долгом называется заем, платежи по которому клиент не вносил на протяжении 180 дней. В таких случаях банки сначала пытаются вернуть деньги собственными силами, а затем продают задолженность коллекторам или обращаются в суд.

Если долг вернуть не удалось, например, у должника даже нет имущества, которое можно обратить в пользу кредиторов, тогда гражданин начинает процедуру банкротства, либо его банкротят принудительно. В итоге банк списывает невозвращенную сумму с баланса, из-за чего терпит убытки.

По словам экспертов, рост доли заемщиков с непогашенной просрочкой от 180 дней связан с падением реальных доходов населения. За последние четыре года, по информации Росстата, реальные доходы населения упали на 11,4%: в 2014 году – на 0,7%, в 2015-м – на 3,2%, в 2016-м – на 5,8% и в 2017-м – на 1,7%.

Основная база безнадежных долгов была сформирована в кризисный период, но не исключено, что она будет расти и дальше, хоть и не так значительно. На эту ситуацию все равно продолжит влиять тот факт, что выдано большое количество кредитов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

Киевский суд арестовал акции российских банков по искам Коломойского. / Поднявшиеся цены на нефть спасли рубль от обвала. / «Ящик Пандоры» переполнен: власть пытается сломать Россию через хребет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»