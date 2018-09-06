Российская молодежь оказалась на грани банкротства

За три года возраст потенциальных банкротов в России снизился на 13 лет. По словам экспертов, в этом есть вина микрофинансовых организаций (МФО), которые охотнее дают ссуды молодым гражданам в отличие от банков, где предъявляются жесткие требования.

Закон о банкротстве физлиц вступил в силу в 2015 году. Тогда средний возраст граждан, которые готовы заявить о своей финансовой несостоятельности, находился в диапазоне 35-40 лет. Теперь же, по данным Национального центра банкротств, возраст возможного банкрота снизился до 22-30 лет, пишут «Известия».

Кроме того, на 23,5% уменьшилась сумма долга потенциальных банкротов – до 1,3 млн рублей. Число займов, с которыми граждане выходят на процедуру банкротства, увеличилось с одного-двух до трех-четырех.

Аналитики связывают эту тенденцию с деятельностью МФО, которые выдают небольшие ссуды. Молодым амбициозным предпринимателям сложно получить большой кредит в банке из-за отсутствия кредитной истории. При этом в силу финансовой неграмотности и недостаточного опыта в ведении предпринимательской деятельности их бизнес часто «прогорает».

Молодежи сложно оценить собственные возможности по обслуживанию долга, что впоследствии может привести к финансовым трудностям. К тому же именно молодые люди более склонны к импульсивным покупкам и не могут правильно соотнести желания с реальными возможностями. В результате накапливаются долги, которые в один момент и приводят их обладателя к банкротству.

Эксперты полагают, что в дальнейшем как банки, так и МФО будут предъявлять еще более строгие требования к заемщикам, чтобы минимизировать риски, связанные с разрастанием портфеля невозвратных кредитов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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