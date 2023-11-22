В США опасаются нового витка инфляции

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) опасаются нового витка инфляции. Об этом говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам находится на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимальным показателем за последние 22 года. «Большинство участников продолжают наблюдать повышательные риски для инфляции», – сообщается в документе.

Высокий уровень экономической активности разгоняет рост цен. Сохраняется и риск замедления дезинфляционного процесса. В связи с чем руководители регулятора готовы пойти на дополнительные повышения ставки. При этом в ФРС намерены придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике, оставляя ограничения до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться.

В то же время слишком жесткие кредитные условия могут сказаться на бизнесе. Компании все чаще сокращают или откладывают на более поздние сроки свои инвестиционные планы из-за увеличения стоимости заимствований.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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