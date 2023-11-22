российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2023, 10:11 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В США опасаются нового витка инфляции

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) опасаются нового витка инфляции. Об этом говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам находится на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимальным показателем за последние 22 года. «Большинство участников продолжают наблюдать повышательные риски для инфляции», – сообщается в документе.

Высокий уровень экономической активности разгоняет рост цен. Сохраняется и риск замедления дезинфляционного процесса. В связи с чем руководители регулятора готовы пойти на дополнительные повышения ставки. При этом в ФРС намерены придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике, оставляя ограничения до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться.

В то же время слишком жесткие кредитные условия могут сказаться на бизнесе. Компании все чаще сокращают или откладывают на более поздние сроки свои инвестиционные планы из-за увеличения стоимости заимствований.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

Россияне набрали кредитов на рекордные 100 трлн рублей / В США число банкротств компаний достигло максимума за три года / S&P и Moody's понизили рейтинги ряда банков США / Благосостояние домохозяйств мира впервые сократилось с 2008 года / Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей налогов в 2022 году / Один из крупнейший банков мира сократит более ста управляющих директоров / Дефолт США: глобальная финансовая катастрофа и крах лидерства Вашингтона / В США зафиксировано рекордное число банкротств с 2010 года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, США, Финансовый кризис,