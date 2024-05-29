В США хотят упразднить Федеральную резервную систему из-за высокой инфляции

Федеральную резервную систему (ФРС) необходимо упразднить из-за высокого уровня инфляции и девальвации доллара. С таким предложением выступил представитель Республиканской партии США, конгрессмен Томас Мэсси.

В сообщении, опубликованном на своем сайте, политик указывает на то, что именно Федрезерв повинен в обесценивании доллара и высоком уровне инфляции. «Во время пандемии ФРС создала триллионы долларов из воздуха и одолжила их минфину, чтобы обеспечить беспрецедентные дефицитные расходы», – отметил Мэсси.

По мнению конгрессмена, скоординированные усилия Белого дома, Федеральной резервной системы, министерства финансов, конгресса, крупных банков и Уолл-стрит позволили проводить политику свободных денег, которая вызвала высокую инфляцию.

«Благодаря этому процессу пенсионеры видят, как их сбережения испаряются из-за действий центрального банка, проводящего инфляционную политику, которая приносит пользу богатым и со связями. Если мы действительно хотим снизить инфляцию, наиболее эффективной политикой является прекращение деятельности Федеральной резервной системы», – заключил Мэсси.

Ранее бюджетное управление американского конгресса опубликовало прогноз на период 2024-2034 годов, в котором сообщалось, что государственный долг США может к концу 2034 года достигнуть исторического рекорда в 116% ВВП. После этого срока долг продолжит расти, если действующее законодательство в целом останется неизменным.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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