В США число банкротств компаний достигло максимума за три года

В США за 2023 год обанкротилось 459 компаний. Это максимальный показатель за последние три года, сообщается в докладе S&P Global Market Intelligence.

Число банкротств среди американских компаний превысило показатели 2021 и 2022 годов, тогда с рынка ушли 408 и 373 американских фирм. Впрочем, пока результаты лучше показателей 2020 года, в котором процедуру банкротства прошли 639 компаний.

По мнению аналитиков, ухудшение связано с повышением процентных ставок и напряженной ситуации на рынке труда.

Самым значительным банкротством с начала года в США стало закрытие ритейлера Bed Bath & Beyond. Кроме того, с рынка ушла крупнейшая компания страны в сфере грузовых перевозок Yellow Corp.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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