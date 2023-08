S&P и Moody's понизили рейтинги ряда банков США

Агентства S&P Global Ratings и Moody's Investors Service ухудшили рейтинги некоторых американских региональных банков. Аналитики считают, что в скором времени ситуация в банковском секторе может ухудшиться.

На одну ступень были снижены рейтинги банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp. Прогнозы изменения рейтингов – «стабильные». При этом на «негативный» были изменены прогнозы рейтингов River City Bank и S&T Bank. Таким образом, рейтинги всех названных банков находятся в диапазоне от «BBB-" до «BBB+".

Как сообщили в S&P, давление на положение американских кредитных организаций оказывают резкий рост процентных ставок и отток депозитов. «Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения их качества», – отмечается в пресс-релизе агентства.

Вместе с тем, стоимость ценных бумаг, на которые приходится значительная доля ликвидности банков, снизилась. По оценкам экспертов, нереализованные убытки по акциям на балансе кредитных организаций превышают 550 млрд долларов на конец второго квартала.

Более того, ситуация в банковском секторе может стать еще хуже, если ставки останутся на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок. В этом случае больше других пострадают банки со значительным присутствием на рынке коммерческой недвижимости.

Вашингтон, Зоя Осколкова

