Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей налогов в 2022 году

Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022 году. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год.

«По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 трлн рублей, – пишет газета «Известия» со ссылкой на документ. – Показатель увеличился на 545 млрд рублей (или на 27,5%) по сравнению с суммой на 1 января 2022 года».

Задолженность возрастает по НДС из-за задержки уплаты налогов отдельными компаниями, из-за доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, по неуплате текущих платежей юридическими лицами и платежей за использование природных ресурсов, особенно в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть. Вместе с тем, растет и сумма неоплаченных налогов в рамках специальных режимов, акцизов, местных налогов и сборов.

«В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе», – говорится в заключении.

В Минфине уточнили, что увеличение совокупной задолженности по доходам в 2022 году не превышает темп роста поступлений. «При этом причины роста дебиторской задолженности в номинальном выражении во многих случаях являются «разовыми» и связаны со временным отражением в учете отдельных сумм», – заключили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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