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Среда, 8 ноября 2023, 10:10 мск

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Россияне набрали кредитов на рекордные 100 трлн рублей

Общий портфель ссуд бизнеса и граждан в России впервые превысил 100 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Наибольшие риски наблюдаются в ипотечном сегменте. Эксперты ожидают замедления выдачи займов на фоне роста ключевой ставки.

С начала года объем кредитов населения и бизнеса вырос на 19% и составил рекордные 101,2 трлн рублей, пишут «Известия». Основная составляющая – кредитный портфель бизнеса, он достиг 70,5 трлн. Займы населению составили 30,7 трлн. Причем большая часть пришлась на ипотеку – 17,1 трлн.

Спрос на кредиты в корпоративном сегменте вызван восстановлением деловой активности в экономике и замещением внешнего долга. При этом в розничном кредитовании уже заметны признаки перегрева на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса граждан, отметили в Банке России. Если повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения, то это приводит к наращиванию долговой нагрузки россиян. Сейчас эта тенденция в особенности заметна в жилищном кредитовании.

Агрессивное наращивание банками ипотечного сегмента происходит за счет более рискованных групп клиентов. За два года заемщикам с высокой долговой нагрузкой (людям, у которых больше 80% среднемесячных доходов уходит на погашение займов) выдавалась почти половина всех ссуд. За тот же период значительно повысилась и доля кредитов с небольшим первоначальным взносом (до 20%). Сейчас это каждый второй заем на жилье (51%).

По данным Росстата, в 2022 году ВВП превысил 151 трлн рублей, согласно прогнозам Минэка в этом году он вырастет на 2,8%. То есть общий объем кредитов населения и бизнеса составил около 67% от ВВП.

По мнению экспертов, на фоне повышения ключевой ставки до 15% в конце октября стоит ждать серьезного (в два-три раза) охлаждения кредитования. Это снизит риски прежде всего в части портфеля граждан.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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