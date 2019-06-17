Кризис «побежден»: в России снова растет число банкротств

В российской экономике прекратилась тенденция снижения числа корпоративных банкротств, имевшая место во второй половине прошлого года. В первом квартале 2019 года число банкротств увеличилось на 1,9% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и на 2,4% относительно первого квартала 2018 года. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования «Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции I квартал 2019».

В документе отмечается, что общее число компаний, обанкротившихся с января по март 2019 года, на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Всего в первом квартале 2019-го арбитражные суды признали банкротами 2927 компаний. Год назад таких было 2524.

Больше всего компаний-банкротов было зарегистрировано в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроительном комплексе. «Интенсивность корпоративных банкротств существенно не изменилась в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а также в металлургии», – отмечают эксперты. Снижение числа банкротств отмечается лишь в электроэнергетике, следует из доклада.

«Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств зафиксирована в Тюменской областиo (0,15%), Волгоградской области (0,14%) и Вологодской области (0,13%)», – указывают авторы доклада. Эксперты в данном случае подсчитывали отношение числа компаний-банкротов к числу действующих компаний по состоянию на конец марта 2018 года.

Эксперты объясняют рост числа банкротств в стране экономической стагнацией и кризисом неплатежей. Об этом, в частности, заявила руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцев в комментарии РБК. По ее словам, банки, сталкивая с проблемами с ликвидностью, все больше предпочитают использовать банкротство для возврата средств неплательщиков и не склонны «идти навстречу бизнесу и реструктуризировать долг». Кроме того, аналитики связывают рост число компаний-банкротов последствиями зачистки банковского сектора. Как отметил партнер BGP Litigation Сергей Лисин, каждая санация или отзыв лицензии приносит 50-100 новых корпоративных банкротств.

Стоит отметить, что ранее власти РФ в последние месяцы неоднократно заявляли, что страна пережила экономический кризис и движется к устойчивому экономическому росту. О том, что в России уже нет кризиса, заявляли как представители правительства, так и Кремля. Однако последние экспертные данные о банкротствах говорят об обратном.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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