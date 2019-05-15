Эксперты предрекли банкротство 46 банкам в течение года

В течение года Центробанк РФ может отозвать лицензии у 46 банков. Такой прогноз дали аналитики «Эксперт РА». По их мнению, под угрозой находятся небольшие региональные кредитные организации, однако в зону риску попадают и десять банков, входящих в ТОП-100.

В прошлом году прогноз «Эксперт РА» практически воплотился в жизнь, аналитики отмечали, что банкротство грозит 60 банкам, по факту ЦБ отозвал 55 банковских лицензий. В этот раз эксперты считают, что уход с рынка в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года грозит 10,9% действующих банков, передает РБК со ссылкой на исследование, посвященное расчету индекса здоровья российского банковского сектора.

Общее число банков в России сокращается, но при этом увеличивается доля действующих кредитных организаций с низкой кредитоспособностью. Так почти четверть всех банков (99), включенных в расчет, не генерируют прибыль или являются убыточными, 162 банка испытали значительный чистый отток (более 15%) привлеченных средств юрилиц, 136 – чистый отток средств физлиц.

«Неудовлетворительное финансовое положение (46 банков), отраженное в индексе здоровья банковского сектора, усугубится настолько, что у регулятора возникнут явные основания для вывода этих игроков с рынка», – отмечают в агентстве.

В первую очередь в зону риска входят небольшие банки, которые находятся за пределами первой сотни. Они едва ли смогут быстро перестроить свои высокорисковые бизнес-модели, чтобы соответствовать ужесточенным требованиям ЦБ.

В основном это будут мелкие кредитные организации, уход которых никак не отразится на развитии банковского сектора. При этом лицензии также могут быть отозваны и у банков из топ-100, но не более чем у десяти кредитных организаций. Топ-20 отзыв лицензий не затронет, уточняют аналитики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.05.19

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