Кризиса «нет»: в России число банкротств за год увеличилось на 7,7%

В 2017 году число банкротств российских компаний вырос на 7,7%. При этом, как свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, последний квартал года выдался наиболее тяжелым – 3875 компаний (на 14,6% больше, чем в аналогичный период 2016 года) оказались несостоятельными.

Согласно данным реестра, сложнее всего ситуация для бизнеса складывается в Татарстане – там число банкротств выросло на 43% – до 469. В Москве процент увеличился на 22% до 2541 компании, в Башкирии на 20% до 341.

При этом, согласно открытым данным, на Москву приходится практически одна пятая часть всех случаев несостоятельности в стране (19%).

В Санкт-Петербурге в 2017 году банкротами признаны 732 компании.

Среди банкротов 2017 года – 30 субъектов естественных монополий, 12 стратегических предприятий, в том числе московские КБ полупроводникового машиностроения и Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени Поповича и градообразующая организация – АО «Шахта «Заречная» (Кемеровская область).

Как считает доцент кафедры финансового менеджмента факультета госуправления МГУ Ольга Львова, причины банкротства – длительная неустойчивость экономики и малые стимулы к развитию со стороны государства

«Бизнес выводит деньги через банкротство с использованием серых схем, фиктивного и преднамеренного банкротства, которые трудно доказуемы», – цитирует Львову «Интерфакс».

Примечательно, что в 2017 году было выявлено 1636 заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства. При этом есть все основания предполагать, что в 2018 году банкротств может быть еще больше. В прошлом году наблюдение было введено в отношении 11517 компаний, это на 9,4% больше, чем в 2016-м. С учетом того, что наблюдение в большинстве случаев завершается переходом в банкротство, а его срок в среднем составляет полгода, часть этих компаний в течение 2018 года будут признаны несостоятельными.

По данным Росстата, просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в октябре 2017 года уже увеличилась на 8,7% по сравнению с сентябрем после снижения на 3,4% в сентябре и на 3,7% в августе.

Москва, Мария Вяткина

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