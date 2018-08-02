Долги россиян по кредитам растут в два раза быстрее, чем зарплаты

Население России все больше берет в долг у банков. Объемы потребительского кредитования показывают динамику, в два раза превышающую темпы роста заработных плат. В то же время корпорации предпочитают сберегать, увеличивая вклады. Центробанк РФ уже задумался над тем, чтобы сделать кредиты гражданам не такими выгодными для банков, как кредитование бизнеса.

Потребительские кредиты в июне выросли на 15,9% в годовом выражении, в мае – на 15,1%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минэкономразвития. С устранением сезонного фактора эта цифра будет еще выше – более 20%. При этом реальные зарплаты выросли на 7,2%, а объем банковских вкладов населения – на 7,1%.

За первые шесть месяцев 2018 года банки раздали в долг гражданам 1,1 трлн рублей, в общей сложности россияне должны 13,3 трлн рублей, уточняет ЦБ. Так Сбербанк за полгода выдал потребительских кредитов на 74% больше, чем годом ранее, в деньгах это 714 млрд рублей. ВТБ увеличил выдачу займов на 32%.

Примечательно, что интерес потребителей к кредитам только растет. Этому благоприятствует сравнительно низкая инфляция, стабилизация ключевой ставки ЦБ, а также рост зарплат, связанный в первую очередь с выполнением майских указов президента. Последний пункт обеспечил увеличение доходов населения с начала года до выборов главы государства, однако после голосования темпы роста вновь вернулись к околонулевым показателям.

Тем временем, корпоративный сектор, наоборот, активнее сберегает, сообщили в Минэкономразвития. Так в июне компании увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении, в мае – на 6,5%. Объем займов бизнеса растет, но незначительными темпами – на 2,8%, с учетом корпоративных облигаций – на 3,3%.

Все дело в том, что при текущем регулировании банкам попросту выгодно кредитовать население. Сыграли свою роль и санкции, указывают эксперты. Если деятельность компании попадет под ограничения, могут возникнуть сложности с возвратом кредитов.

В свою очередь Центробанк уже взялся за снижение выгодности потребительских займов для банков. Например, с 1 мая выросли коэффициенты риска по необеспеченным потребкредитам, а с 1 сентября регулятор повысит их снова – по займам, полная стоимость которых превышает 10% годовых. Кроме того, предлагается повысить надзорные требования к банкам, потребительские кредиты у которых растут существенно быстрее, чем в среднем по рынку, или ограничивать рост у них таких кредитов.

Вместе с тем, растет объем займов в микрофинансовых организациях (МФО). В апреле – июне МФО выдали населению на 23,8% больше денег, чем годом ранее. Тревогу вызывает тот факт, что серьезно закредитованны самые уязвимые группы населения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.18

Жители Симеиза: «Генплан Ялты нужен, чтобы избавиться от нас». / Чиновники Ноябрьска покупают себе ковры за полмиллиона (ФОТО). / В 2018 году российские олигархи стали богаче на 14 млрд долларов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»