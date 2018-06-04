Долги россиян достигли 4 трлн рублей и продолжают расти

Долги россиян за I квартал 2018 года достигли 4 трлн рублей, рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Половина задолженности – полученные населением займы. По данным Центробанка, в начале года розничное кредитование продолжило расти, в том числе в сегменте необеспеченных потребительских ссуд.

При этом отмечается, что уровень просроченной задолженности снизился, и она концентрируется в сегменте «старых» займов. Регулятор считает, что гражданам будет проще обслуживать долги благодаря снижению ставок в экономике и возможности рефинансировать «старый» кредит.

В сравнении с прошлым годом долги россиян выросли более чем на 5% (в I квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей), пишут «Известия». Больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции – таких было 15,4 млн. В денежном выражении почти половина всех подлежащих взысканию долгов приходится на кредиты – всего 1,8 трлн рублей.

Согласно опросу инФОМ, на фоне снижения процентных ставок россияне активнее берут займы, например, ипотеку. В связи с этим растет доля семей, чьи расходы на обслуживание кредитов составляют 10-25% от ежемесячного дохода. Но это не несет в себе значительных структурных рисков, так как оценки вероятности невозврата не меняются, отмечают эксперты. По их словам, снижение долговой нагрузки в целом легко объяснить возможностью рефинансировать старый кредит по более низкой ставке. Благодаря этому совокупные расходы на обслуживание долга снижаются.

В целом неплатежи в большей степени характеры для сегмента потребительских кредитов, и их почти нет в сегменте ипотечного кредитования, отметили в НБКИ. По оценке бюро, 22,7% потребительских кредитов просрочены на 30+ дней, а 21,8% – на 90+ дней. В ипотеке просрочка составляет 3,2% и 2,8% соответственно.

Ключевая проблема не столько в масштабах кредитования населения, сколько в достаточно высоких ставках и коротких сроках, на которые выдается значительная часть ссуд, указывают эксперты, из-за этого у части домохозяйств на выплату по кредитам уходит до 50% ежемесячного дохода, хотя их доля на сегодняшний день невелика.

По данным ЦБ, российские банки не стали резко смягчать условия кредитования – требования к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредитам оставались строгими, что позволяет рассчитывать на более высокое качество кредитного портфеля и отсутствие значительных проблем с возвратом долга. Согласно опросу инФОМ, проведенному по заказу регулятора, 74% россиян уверены, что смогут расплатиться по кредиту.

Москва, Иван Гридин

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