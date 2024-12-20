Курс рубля будет «штормить»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозирует сильные перепады курса рубля по отношению к основным валютам. По ее словам, повышенная волатильность связана с введением западных санкций, которые затрагивают финансовый сектор.

«Будет повышенная волатильность курса, она наблюдается, но в силу внешних ограничений. Мы это учитываем, это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит», – сказала Набиуллина сегодня на пресс-конференции по итогам совета директоров Банка России.

«В целом, у нас более волатильный курс, чем был до 2022 года. После каждой волны санкций у нас повышается его волатильность, скажем так, масштаб повышения волатильности зависит от эффекта санкций, от охвата санкций», – пояснила она.

«Что касается динамики курса, наилучший способ предотвращения такого систематического ослабления валютного курса – это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция. Низкая инфляция при прочих равных делает курс более стабильным», – отметила Набиуллина.

«Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. Мы с этой точки зрения осуществляем валютные интервенции, а приостановка покупки валюты в части бюджетного правила тоже в некотором смысле валютная интервенция, если риски финансовой стабильности есть... Сейчас мы таких рисков не видим», – сообщила глава Центробанка.

Напомним, в конце ноября за десять дней американская и европейская валюта подорожали почти на 10 рублей. Доллар дорожал почти до 110 рублей, евро – 116.

Официальный курс «американца» на сегодня составляет 103,4207 рубля, «европейца» – 107,9576.

Москва, Светлана Антонова

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