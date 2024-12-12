Россияне выбрали новый символ для купюры в 1000 рублей

Лидером в голосовании за выбор символов для оборотной стороны новой 1000-рублевой купюры стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор» на подводных крыльях – его выбрали более 147 тысяч россиян. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

На втором месте оказался Дворец земледельцев в городе Казани (более 131 тысячи голосов). Замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через реку Волгу (115 тысяч голосов). Всего в голосовании приняли участие почти 700 тысяч человек.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», – отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, слова которой приводит пресс-служба регулятора.

«Какие символы займут первый план, а какие – второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», – уточнила она.

Банк России планирует презентовать обновленную купюру 1000 рублей в конце 2025 года. Предполагается, что лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода, которая была представлена в прошлом году, останется прежней.

Москва, Светлана Антонова

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