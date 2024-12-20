В ЦБ рассказали, когда ослабеет инфляционное давление в России

Банк России прогнозирует, что инфляционное давление в ближайшее время начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования. Об этом говорится в заявлении регулятора после решения сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

По оценке ЦБ, в октябре-ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. «Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось», – указал регулятор.

Показатель базовой инфляции в октябр-ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год). Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы, отмечает Центробанк.

Недельные данные в декабре свидетельствуют о сохранении повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%, говорится в сообщении.

В декабре инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий выросли, а аналитики повысили ожидания по инфляции на 2025-2026 годы, констатировал ЦБ.

Как ожидает регулятор, некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля.

Вместе с тем в ЦБ отметили, что на среднесрочной перспективе баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, несмотря на рост отдельных дезинфляционных рисков. Основные проинфляционные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем. Напомним, в октябре Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году с 6,5-7% до 8-8,5%, в 2025 году – с 4-4,5% до 4,5-5%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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