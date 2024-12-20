Банк России решил не поднимать ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение стало неожиданным: ранее многие экономисты прогнозировали, что ЦБ поднимет ключевую ставку до 23%. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что повышение ставки на декабрьском заседании не предопределено.

В заявлении Центробанка отмечается, что «произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке». Причем, как указывает регулятор, этому способствовали «автономные от денежно-кредитной политики факторы».

По оценке ЦБ, с учетом значительного роста процентных ставок для заемщиков и охлаждения кредитной активности «достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», говорится в релизе.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании «с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции».

Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция, учитывая проводимую денежно-кредитную политику, снизится до 4 % в 2026 году и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 14 февраля 2025 года.

На прошлом заседании 25 октября Совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – до 21% годовых.

Напомним, накануне президент России Владимир Путина в ходе «прямой линии» выразил надежду, что декабрьское решение ЦБ по ключевой ставке будет взвешенным и отвечающим сегодняшним реалиям.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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