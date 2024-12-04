«Мы дали сигнал»: Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в декабре

Банк России не исключает возможности повышения ключевой ставки на заседании совета директоров, которое состоится 20 декабря. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!». При этом она подчеркнула, что такое решение «не предопределено».

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», – цитирует главу Банка России ТАСС.

Набиуллина считает, что регулятору удалось «предотвратить вхождение в инфляционную спираль» с помощью повышения ставки. Однако, признала она, инфляция пока не начала замедляться. «Тормозной путь» возвращения инфляции в РФ к цели займет весь 2025 год и «даже прихватит» 2026-й, добавила Набиуллина.

По ее мнению, отодвигать цель по инфляции на более поздний срок нецелесообразно. Как отметила глава ЦБ, сейчас вопрос должен стоять о том, достаточно ли денежно-кредитная политика жесткая, чтобы вернуть инфляцию к цели. У Центробанка нет времени ждать, что инфляция «рассосется сама собой», добавила она.

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с высокой температурой у больного человека. Она полагает, что в таких условиях устойчивой экономический рост невозможен.

Ранее в ВТБ и «Сбере» допустили, что Центробанк на декабрьском заседании может поднять ключевую ставку еще на 2 п.п., до 23%. Председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказал мнение, что такая ставка может сохраниться на весь 2025 год.

Тем временем глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников констатировал, что российский бизнес на фоне высокой ставки активно урезает инвестпрограммы. «То есть бизнес считает, что период высоких ставок – это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году», – приводит слова Решетникова «Коммерсантъ».

Недавнее исследование РБК и ВТБ показало, что главной угрозой для крупного бизнеса в 2025 году станет сохранение высокой ключевой ставки на длительный период.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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