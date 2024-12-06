В ЦБ призвали не ждать снижения ключевой ставки в 2025 году

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что у россиян и бизнеса не должно быть уверенности в том, что Центробанк будет снижать ключевую ставку в 2025 году.

«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный – нет. Такой уверенности быть не должно», – цитирует Тремасова «Интерфакс». Он посоветовал внимательно следить за отклонением экономики от базового прогноза, чтобы «верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году».

Представитель регулятора добавил, что средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется на уровне 17-20%, при этом «нынешняя ставка – 21%, и в декабре она может быть и выше».

Тремасов призвал не воспринимать прогноз по средней ключевой ставке как заданную траекторию и рекомендовал следить за отклонением ситуации от прогноза.

По словам представителя регулятора, ЦБ не перейдет к снижению ключевой ставки, пока не убедится в устойчивости дезинфляционных процессов, передает «Прайм». Он предупредил, что Центробанку потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости этих процесов.

«Я думаю, нам потребуется самое меньшее два-три квартала, а возможно, и больше, чтобы убедиться в устойчивости этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% [инфляции], мы можем перейти к снижению ставки», – сказал Тремасов. Он подчеркнул, что замедление инфляции в одного-трех месяцев «совершенно недостаточно» для того, чтобы переходить к развороту денежно-кредитной политики.

Представитель ЦБ ожидает, что по итогам текущего года инфляция превысит прогнозный показатель в 8-8,5% и окажется больше 9%.

«Мы уже отклоняемся от октябрьского прогноза по инфляции: прогноз инфляции ЦБ 8-8,5%. С учетом тех данных, пока это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз ЦБ. Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году», – пояснил он.

По его словам, таким образом в 2025 год «мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части отклонение от прогноза совершенно очевидно».

Председатель правления Сбера Герман Греф в свою очередь спрогнозировал, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки не раньше второй половины 2025 года. По его прогнозу, в 2025 году инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. «Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», – сказал Греф на «Дне инвестора» в пятницу.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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