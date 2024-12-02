Бизнес назвал главным риском для экономики в 2025 году высокую ставку ЦБ

Крупный российский бизнес счел главной угрозой в 2025 году сохранение высокой ключевой ставки на длительный период. Об этом говорится в совместном исследовании РБК и ВТБ. Кроме того, предприниматели опасаются ужесточения условий международных расчетов, кадровый голод, удорожания логистики и снижения покупательной способности россиян.

В ходе исследования было опрошено 60 компаний различных отраслей – от добычи полезных ископаемых до IT и телекоммуникаций, у подавляющего большинства которых годовая выручка превышает 100 млрд рублей. 77% респондентов признались, что обеспокоены сохранением высокой ключевой ставки на долгий период. Больше всего этого опасаются представители металлургической отрасли.

Большинство компаний считают, что высокая ключевая ставка сохранится на протяжении всего следующего года и не опустится ниже 18%. Участники опроса ожидают, что ключевая ставка будет находиться на уровне 19%.

Согласно опросу, 70% компаний-респондентов полагают, что существующая политика высоких ставок крайне негативно влияет на инвестиционную активность. По их мнению, ставки должны быть ниже – даже в ущерб борьбе с инфляцией. Лишь почти каждый десятый представитель крупного бизнеса (11%) поддерживает денежно-кредитную политику Центробанка, разделяя позицию регулятора, что высокая стоимость кредитов – это единственное оружие в борьбе с инфляцией и это время нужно переждать.

Кроме высокой ставки в качестве основных угроз бизнес назвал возможное ужесточение условий трансграничных платежей, дефицит кадров, рост затрат на фонд оплаты труда, удорожание логистики импортных закупок и снижение покупательной способности россиян.

Банк России считает, что российская экономика находится в состоянии перегрева и ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы охладить спрос и замедлить инфляцию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор может начать постепенно снижать ключевую ставку в 2025 году при одном условии – отсутствии новых шоков.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов неоднократно высказывал недовольство текущей политикой Центробанка. Он назвал решения регулятора путем к банкротству. По словам Чемезова, серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ». Также глава «Ростеха» предупредил о риске прекращения экспорта российской продукции, в первую очередь, с длинным циклом производства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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