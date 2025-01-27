Промышленным предприятиям в России предрекли волну банкротств

Отечественный промышленный сектор находится перед угрозой резкого роста банкротств из-за повышенных кредитных ставок, которые увеличивают финансовую нагрузку на предприятия. С таким предупреждением выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По их оценке, у более чем 20% предприятий обрабатывающей промышленности к концу прошлого года нагрузка процентных платежей на прибыль была на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT), пишут «Ведомости». Годом ранее эта доля была вдвое меньше. Долговая нагрузка предприятий выросла из-за высокой ключевой ставки.

В наиболее сложном положении оказались компании инвестиционного технологического ядра экономики, в антилидерах – компании, занятые в транспортном машиностроении, указывают эксперты.

Согласно опросам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в третьем квартале 2024 года резко подскочила доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов – до 37% (против 20-22% в среднем за 2021-2023 ггоды). «По всей видимости, компании, в достаточной степени обеспеченные денежными средствами, перенаправляют их из производственного оборота на срочные депозиты и в безрисковые облигации (стимул – высокие ставки), одновременно наращивая свою кредиторскую задолженность перед поставщиками», – отмечают аналитики.

С учетом временных лагов резкого роста корпоративных банкротств следует ожидать не ранее второго квартала 2025 года, прогнозируют аналитики.

В ЦМАКП ранее предупреждали, что повышение в прошлом году ставок по кредиту в 1,6 раза в среднем за год привело к увеличению доли компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, с 5,8% совокупной выручки реального сектора до 12,5%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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