Экспорт останавливается: глава «Ростеха» снова негативно высказался о ключевой ставке Центробанка

При текущей денежно-кредитной политике Центробанка Россия рискует прекратить экспорт своей продукции, в первую очередь, с длинным циклом производства. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, выступая на международном форуме Финансового университета.

«Особо хочу отметить проблему с экспортом, поскольку львиную долю продукции, которую мы производим и готовы экспортировать, – это продукция длительного цикла производства, от года и больше. И понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более, а все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие: у нас любой контракт становится уже убыточным», – пояснил Чемезов (цитата по «Интерфаксу»).

«И я думаю, что сегодня уже экспорт придётся, видимо, останавливать, по крайней мере, на ту продукцию, которая у нас с длительным сроком производства: это авиация, ПВО, судостроение и так далее», – подчеркнул глава «Ростеха».

По его словам, собственных оборотных средств, чтобы произвести эту продукцию, у «Ростеха» недостаточно. «А брать кредиты под такой процент означает, что через короткий промежуток времени мы станем банкротами, придем опять в правительство с протянутой рукой и будем говорить: дайте нам денег, чтобы сохранить наше производство», – уточнил он.

В то же время Чемезов отметил, что правительство предпринимает меры, чтобы поддержать промышленность, особенно оборонную – в виде льготных кредитов, субсидирования процентных ставок. Но при этом глава «Ростеха» обратил внимание что это касается прежде всего гособоронзаказа, а всё остальное «брошено на собственно выживание».

«Вот, я примеры могу привести по процентам ставок, которые существуют сегодня в других странах: допустим, в Китае – 3,1%, в Индии – 6,5%, в Мексике – 10,2%, в Бразилии – 11,25%. Выше России только Аргентина – 35% и Турция – 50%. Поэтому здесь надо что-то думать», – констатировал глава «Ростеха».

Ключевая ставка Банка России составляет 21%. При этом регулятор заявлял о возможности ее нового повышения в декабре.

Стоит отметить, что ранее Чемезов уже выступал с критикой денежно-кредитной политики ЦБ, называя решения регулятора путем к банкротству. По его словам, серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ».

Москва, Анастасия Смирнова

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