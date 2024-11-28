ЦБ РФ может поднять в декабре ключевую ставку до 23 процентов и продержать ее такой весь 2025 год

ЦБ РФ на своем заседании в декабре 2024 года может поднять ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 23. Такая ставка может сохраниться на весь 2025 год, считает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы прогнозируем повышение [ставки] в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», – сказал Пьянов в ходе конференц-колла с журналистами, сообщает ТАСС. Банкир также сравнил такую ставку со «штормом» на процентном рынке.

25 октября совет директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых. В сентябре регулятор повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

В октябре ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5-7% до 8-8,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, прогнозирует регулятор.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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