В Госдуме назвали главную проблему российской экономики

Главной проблемой для российской экономики является очень высокая ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, нынешняя денежно-кредитная политика уже привела к снижению темпов производства, но так и не остановила рост цен.

«Мы уже наблюдаем снижение темпов производства во многих отраслях и, прежде всего, в отраслях, создающих продукцию с максимальной добавленной стоимостью. Мы видим в металлургии падение за последние месяцы, например, на ММК – один из флагманов металлургии снизил объемы производства на 30%. Мы видим у производителей транспортных средств затаривание всех площадок – фактически продукция за несколько месяцев не продается. Потому что раньше она продавалась в лизинг, а ставки по лизингу превысили 30%, что является запретительной ставкой», – констатировал Гартунг, выступая сегодня брифинге в Госдуме.

Парламентарий также обратил внимание, что одновременно наблюдается снижение объемов строительства – многие компании уже вынуждены замораживать проекты в условиях дорогих кредитов и не начинают новые. «Фактически ключевая ставка 21%, а с учетом того, что сейчас кредитование идет «ключевая ставка плюс 6%» – ставка кредитования жилья под 27% является запретительной», – подчеркнул он.

В то же время депутат отметил, что высокая ключевая ставка не позволяет остановить рост потребительских цен. «Мы уже видим, что повышение ключевой ставки рост цен не останавливает... Если мы посмотрим перечень товаров и услуг, по которым Росстат считает инфляцию, какие больше всего повлияли на рост цен, мы увидим, что это прежде всего товары и услуги компаний, находящихся под контролем государства либо являющимися естественными монополиями. Например, плата за отопление – (рост) на 10%. Полет в самолете в салоне экономического класса – 15%, водоснабжение – 11%, электроэнергия – 9%. Это рост цен на август, а сейчас он еще продолжается. Газомоторное топливо – 11,5%», – уточнил он.

Вместе с тем, как отметил Гартунг, не останавливается рост цен и на продукты питания. «Статистика показывает, что, например, сливочное масло выросло на 25%. У нас на многие продукты питания, на лекарства очень резко выросли цены. Скажите мне, пожалуйста, как рост ключевой ставки может остановить рост цен на продукты питания, на газ, на полет в самолете? Никак не может остановить. Рост ключевой ставки увеличивает издержки компаний, которые предоставляют эти товары и услуги? Увеличивает», – констатировал парламентарий.

По его мнению, единственным способом остановить рост цен является согласованная политика Центрального банка и правительства РФ. «В 2022 году в марте мы столкнулись с такой же ситуацией, но тогда совместными действиями и правительства, и Центрального банка удалось остановить рост цен, и буквально через три месяца ключевая ставка пошла вниз», – напомнил Гартунг, добавив, что в тот период «промышленность не остановилась, и рост предложения привел к снижению цен на товары и услуги».

При этом депутат заявил, что сейчас аналогичные меры, касающиеся ограничения движения капитала и компенсации на обслуживание дорогих кредитов, не принимаются.

Парламентарий сообщил, что группа депутатов «Справедливой России» направила в Центральный банк письмо с предложением альтернативных вариантов борьбы с инфляцией. «Предложили не ограничивать спрос и предложение ключевой ставкой, а дать возможность промышленным предприятиям получать кредиты по низким ставкам, как это было в 22-м году, и продолжать свои инвестиционные программы по расширению производственных мощностей. Таким образом в аналогичной ситуации 2 года назад удалось траекторию роста цен изменить и снизить цены уже в ближайшей перспективе. Но пока реакции Центрального банка мы не знаем», – сказал Гартунг.

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться уровень ключевой ставки, намечено на 20 декабря. В руководство ЦБ уже неоднократно давали понять, что возможно новое повышение этого показателя.

Москва, Светлана Антонова

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