Аналитики Центробанка ждут повышение ключевой ставки, инфляции и курса доллара

Аналитики ожидают в ближайшие годы превышение первоначальных прогнозных уровней ключевой ставки, инфляции и курса американского доллара. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центробанка, который был проведен 6-10 декабря.

В частности, аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год – до 17,5% с 17,3% в октябре, на 2025 год – до 21,3% с 18,0%, на 2026 год – до 14,6% с 12,5%, на 2027 год – до 10,4% с 9,0%.

Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (+1,5 п.п. к октябрьскому опросу), на 2025 год – до 6,0% (+0,7 п.п.), на 2026 год – до 4,5% (+0,4 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели, заявленной Центробанком, только в 2027 году.

Что касается валютного курса, то прогноз на 2024 год – 92,6 рубля за доллар, что предполагает средний курс «американца» в декабре 2024 года 103 рубля. Согласно оценке аналитиков, в 2025 году средний курс доллара составил 102 рубля, в 2026-м – 104 рубля, в 2027 году – 106,6 рубля. Таким образом в 2025-2027 годах рубль слабее на 6,6-7,4% по сравнению с уровнями, которые прогнозировали аналитики в октябре.

Прогноз роста экономики в предстоящие два года годы понижен. Так, аналитики полагают, что в 2025 году ВВП увеличится только на 1,5%, в 2026-м – на 1,7%, тогда как по итогам текущего года этот показатель будет на уровне 3,8%.

Москва, Анастасия Смирнова

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