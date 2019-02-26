Жителей России ограничат в получении кредитов

Банки не смогут выдавать россиянам кредиты, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, закон об ограничении уровня долговой нагрузки населения планируется принять уже в этом году.

Аксаков рассказал «Известиям», что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы во втором квартале и утвержден до конца года.

В случае принятия закона, банки перестанут выдавать новые займы, если, учитывая старые, на их погашение будет уходить больше половины дохода. Гражданам, пожелавшим взять кредит впервые, будет отказано в его выдаче, если на его погашение будет уходить более 50% семейного заработка.

Как отметил Аксаков, разработка закона затянулась, поскольку банки не заинтересованы в ограничении по выдаче кредитов россиянам. По его словам, «вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы». «Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы – заинтересованы», – сказал парламентарий.

В опрошенных изданием кредитных организациях заявили о возможных сложностях с реализацией закона на практике. Речь, прежде всего, идет о проблемах с контролем реального уровня доходов населения – определить реальный уровень семейного бюджета банкам крайне затруднительно.

В Центробанке России, комментируя законодательную инициативу, заявили, что внедрение единого подхода к расчету долговой нагрузки положительно скажется на оценке риска заемщиков и поможет в борьбе с ростом закредитованности граждан.

В Минфине, в свою очередь, сообщили, что изучают возможность обязать банки проверять наличие у гражданина дополнительных долгов при выдаче ему потребительского кредита.

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году расходы по погашению кредитов ссудам превышали половину семейных накоплений лишь у 12% заемщиков. На обслуживание займов в 2018 году россияне в среднем тратили 24% дохода семьи, подсчитали в НБКИ. Однако данный факт участников рынка не успокаивает. По мнению главы комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам и кредитным организациям Владимира Гамзы, финансовая грамотность россиян до сих пор невысока, поэтому граждане зачастую не могут оценить риски при оформлении кредита.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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